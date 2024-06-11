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Во Франции переживают из-за физической формы Мбаппе в преддверии Евро-2024

Во Франции переживают из-за физической формы Мбаппе в преддверии Евро-2024
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В сборной Франции переживают, что её нападающий Килиан Мбаппе не будет полностью готов физически к групповому этапу чемпионата Европы из-за ушиба колена, который он получил в товарищеском матче с Люксембургом (3:0). Также у 25-летнего футболиста обнаружились проблемы со спиной. Об этом сообщает AS со ссылкой на французское издание L'Équipe.

По информации источника, несмотря на то, что Мбаппе может быть не в лучшей форме, сборная Франции не ставит его лидерские позиции в команде под сомнение.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»:

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