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Стало известно, когда «Милан» объявит о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера

«Милан» готов объявить о назначении португальского специалиста Паулу Фонсеки на пост главного тренера. Об этом сообщает Sky Sport.

По данным источника, клуб представит тренера уже 13 июня. Для этого «Милан» проведёт брифинг для СМИ, на котором старший советник клуба Златан Ибрагимович представит Паулу Фонсеку журналистам.

5 июня Фонсека покинул «Лилль» в связи с истечением срока контракта. Французским клубом тренер руководил с лета 2022 года. При Паулу Фонсеке команда с 59 набранными очками после 34 матчей завершила минувший сезон Лиги 1 на четвёртом месте.

Ещё ранее «Милан» официально объявил об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера команды. «Россонери» завершили прошедший сезон итальянской Серии А на втором месте, имея в своём активе 75 очков.