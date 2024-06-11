Овчинников: увольнение Талалаева? Головная боль руководителей «Химок» лечению не поддаётся

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном увольнении рулевого «Химок» Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковной команды.

«Про увольнение написал в «Телеграме» какой-то «великий специалист». Но и опровержение от «Химок» было подозрительное, что они в отпуске людей не увольняют. А если уже будет не в отпуске? Это какой-то абсурд! Они уже один раз так поступили с Талалаевым. Они со всеми так, поэтому удивляться здесь нечему. Головная боль там у многих руководителей, и лечению она не поддаётся. Видимо, у них там температура выше средней по больнице.

Само собой, я желаю, чтобы Андрей спокойно работал. Команда «Химки» — это не цирк. Но руководство — это другое дело. Сама команда нормальная, вернулась в высшую лигу и попортит кровь многим. Вернуться в высшую лигу вообще во много раз сложнее, чем держаться внизу таблицы РПЛ. Кому-то очень хочется попасть в «Химки», и они начали раскачивать Талалаева. Не думаю, что там из-за Дзюбы дело. Вот если бы Дзюба рвался главным тренером работать. Я знаю, что Талалаев сейчас действительно отдыхает в отпуске. Он заслужил своей работой остаться с клубом в РПЛ», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

Ранее стало известно, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Химок». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.