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«Ливерпуль» намерен усилиться защитником «Фейеноорда» — TEAMtalk

«Ливерпуль» намерен усилиться защитником «Фейеноорда» — TEAMtalk
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Защитник «Фейеноорда» Лютсхарел Гертрейда летом может перейти в английский «Ливерпуль». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, переходу защитника в «Ливерпуль» может поспособствовать тот факт, что игрок знаком с нынешним тренером английского клуба Арне Слотом, который возглавлял «Фейеноорд».

Сообщается, что в ближайшее время клуб начнёт переговоры с окружением игрока касательно условий личного контракта. При этом к Гертрейде, который может выступать как в центре обороны, так и с краю, также проявляют интерес лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Гертрейда в текущем сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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