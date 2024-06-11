В «Реале» недовольны поведением Родриго и готовы его продать — Sport.es

В мадридском «Реале» по-прежнему недовольны словами крайнего нападающего Родриго Гоэса, который в преддверии финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» заявил, что «Манчестер Сити» является лучшей командой в мире, и готовы продать бразильского футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что это не случайность, что Родриго высказался таким образом в тот же период, когда сообщил, что рассмотрит вариант с уходом из клуба в случае, если потеряет место в стартовом составе.

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Подчёркивается, что «Реал» будет готов продать Родриго, если за него предложат € 150 млн.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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