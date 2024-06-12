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РПЛ заняла 28-е место по числу футболистов, отправленных на Евро-2024

РПЛ заняла 28-е место по числу футболистов, отправленных на Евро-2024
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Четыре футболиста, выступавших в минувшем сезоне в Российской Премьер-Лиге, поедут в составе своих национальных команд на Евро-2024.

Фото: Reddit

Левый защитник «Локомотива» Марио Митай и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку попали в окончательный состав сборной Албании.

Центральный защитник «Сочи», вылетевшего по итогам минувшего сезона из РПЛ, Ванья Дркушич поедет на Евро-2024 в составе сборной Словении.

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич попал в окончательную заявку сборной Сербии на Евро-2024.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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