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Стало известна причина, по которой «Милан» не может согласовать переход Джошуа Зиркзее

Переходу форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзее в «Милан» препятствует высокий размер комиссионного вознаграждения агенту игрока. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, агент игрока запрашивает вознаграждение в размере € 15 млн, однако «Милан» не готов платить больше € 8-10 млн. При этом все остальные условия сделки, включая заработную плату в размере около € 5 млн, согласованы.

«Милан» постоянно ведёт переговоры с окружением Зиркзее, потому что клуб хочет завершить сделку как можно скорее.

В минувшем сезоне 23-летний Джошуа Зиркзее провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счёт семь результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

«Болонья» с Зиркзее в прошлом сезоне Серии А заняла пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.