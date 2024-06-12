Экс-игрок «Спартака» Савичев: в сезоне-2016/2017 команде принесло чемпионство единение

Бывший полузащитник «Спартака» Константин Савичев поделился мнением о том, за счёт чего московская команда стала чемпионом России в сезоне-2016/2017. С тех пор московский клуб не становился победителем чемпионата.

– В московском «Спартаке» вы оказались в эру Промеса, Зе Луиша, Луиса Адриано, Мельгарехо и других сильных легионеров. В чём они сильно отличались от россиян?

— Не скажу, что именно они принесли команде чемпионство. Костяк всё равно состоял из россиян. Команде принесли победу в РПЛ Комбаров, Глушаков, Ребров, Ещенко, Макеев. Промес, Ивелин Попов и Боккетти были по сути своими, Сальваторе отлично говорил на русском. Тогда в команде было единение. Мы чувствовали, что «Спартак» станет чемпионом. Это был настоящий коллектив, все сражались друг за друга, — приводит слова Савичева Metaratings.

Напомним, по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2016/2017 «Спартак» завоевал чемпионский титул за два тура до окончания сезона.