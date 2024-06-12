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«Манчестер Юнайтед» решил оставить тен Хага на посту тренера команды — Орнштейн

«Манчестер Юнайтед» решил оставить тен Хага на посту тренера команды — Орнштейн
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Руководство «Манчестер Юнайтед» завершило анализ деятельности главного тренера Эрика тен Хага, на основании которого приняло решение оставить его во главе команды. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, с нидерландским специалистом будут проведены переговоры о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение тен Хага рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае увольнения нидерландского специалиста нынешним летом «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить ему £ 9 млн (€ 10,5 млн) в качестве компенсации.

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