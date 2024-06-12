В «Манчестер Сити» определились с потенциальной заменой Гвардиолы

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в качестве потенциальной замены нынешнему наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле, если последний покинет клуб в конце следующего сезона. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» единогласно считает, что Алонсо является идеальным преемником Гвардиолы, поскольку они верят, что он может продолжить его наследие в клубе.

Также боссы клуба считают, что вместе с Алонсо могут перейти ведущие игроки «Байера».

Напомним, главным тренером «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал летом 2016 года после ухода из мюнхенской «Баварии». За восемь лет Гвардиола выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 — внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне «Байер» под руководством Алонсо выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. «Фармацевты» завоевали Кубок Германии, обыграв в финале этого турнира «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0. Также подопечные Алонсо дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.