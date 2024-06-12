«Кальяри» заинтересован в приобретении Алексея Миранчука, игрок нравится боссам клуба

Итальянский «Кальяри» может приобрести полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Cagliarnews24.

По информации источника, президент и спортивный директор клуба лично заинтересованы в переходе игрока, однако они ожидают, что «Аталанта» не пойдёт на уступки в отношении суммы трансфера.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 10 млн. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. В составе итальянской команды россиянин выиграл Лигу Европы.

«Кальяри» занял 16-е место в прошлом сезоне Серии А, набрав 36 очков в 38 матчах.