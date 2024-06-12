«Торпедо» Кутаиси намерено усилиться Перишичем и Нани — источник

Грузинский футбольный клуб «Торпедо» из Кутаиси активизировал работу на трансферном рынке. Об этом информирует DNEVNIK.hr.

По сообщению источника, в грузинской команде в данный момент ведут работу над подписанием экс-нападающего «Интера» Ивана Перишича и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Нани. Права на хорвата сейчас принадлежат «Хайдуку», а португалец после ухода из турецкого «Адана Демирспор» пребывает в статусе свободного агента.

Ранее кутаисское «Торпедо» объявило о переходе экс-игрока «Ливерпуля» и «ПСЖ» Мамаду Сако. Футболист завтра, 12 июня, прибудет в Тбилиси для прохождения медицинского обследования. А уже 13 июня примет участие в своей презентации, на которой подпишет контракт с «Торпедо».

После 14 туров в нынешнем сезоне чемпионата Грузии кутаисское «Торпедо» находится на четвёртом месте с 23 очками.