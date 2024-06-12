Роналду: мне осталось не так много лет в футболе, поэтому я должен наслаждаться им

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после товарищеского матча с Ирландией, в котором его команда победила со счётом 3:0, а он сам оформил дубль.

«Мне осталось не так много лет в футболе, поэтому я должен наслаждаться им. Я влюблён в футбол. Каждая игра особенная. Представляя, что я на Евро с Португалией, чувствую гордость. Это всё та же мечта, как тогда, когда мне было 20 лет», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, свой первый гол в матче Роналду забил на 50-й минуте, укрепив преимущество сборной Португалии. Спустя ровно 10 минут 39-летний форвард оформил дубль, доведя счёт в игре до разгромного.

Матч с Ирландией стал 1226-м для Роналду на высшем уровне, что является мировым рекордом.

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