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Роналду: мне осталось не так много лет в футболе, поэтому я должен наслаждаться им

Роналду: мне осталось не так много лет в футболе, поэтому я должен наслаждаться им
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после товарищеского матча с Ирландией, в котором его команда победила со счётом 3:0, а он сам оформил дубль.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Ирландия
1:0 Феликс – 18'     2:0 Роналду – 50'     3:0 Роналду – 60'    

«Мне осталось не так много лет в футболе, поэтому я должен наслаждаться им. Я влюблён в футбол. Каждая игра особенная. Представляя, что я на Евро с Португалией, чувствую гордость. Это всё та же мечта, как тогда, когда мне было 20 лет», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, свой первый гол в матче Роналду забил на 50-й минуте, укрепив преимущество сборной Португалии. Спустя ровно 10 минут 39-летний форвард оформил дубль, доведя счёт в игре до разгромного.

Матч с Ирландией стал 1226-м для Роналду на высшем уровне, что является мировым рекордом.

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