Источник: московское «Динамо» согласовало контракт с Андреем Лунёвым

Московское «Динамо» договорилось о переходе в клуб российского голкипера Андрея Лунёва. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, стороны согласовали контракт сроком на два года, предусматривающий пролонгацию соглашения ещё на один год. Совокупный годовой доход голкипера может доходить до € 1 млн в случае, если он примет участие в не менее 20 матчах РПЛ.

Ожидается, что на следующей неделе игрок пройдёт медосмотр и о переходе будет объявлено официально.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.