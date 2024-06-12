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Стало известно, как «Юнайтед» принял решение оставить тен Хага на посту тренера

Стало известно, как «Юнайтед» принял решение оставить тен Хага на посту тренера
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Перед тем как «Манчестер Юнайтед» принял решение оставить нидерландского специалиста Эрика тен Хага на посту главного тренера команды, его руководство провело двухнедельный тщательный анализ эффективности работы 54-летнего наставника. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, анализу подвергся сезон-2023/2024, а также «более широкая деятельность первой команды». После этого «Манчестер Юнайтед» провёл конструктивные переговоры с тен Хагом. Клуб также рассмотрел другие варианты на пост главного тренера манкунианцев, однако пришёл к чёткому выводу, что нидерландский специалист должен остаться в команде.

Подчёркивается, что боссы «красных дьяволов» также начали переговорный процесс о пролонгации трудового соглашения с тен Хагом, заканчивающееся летом 2025 года.

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