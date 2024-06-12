Стало известно, как «Юнайтед» принял решение оставить тен Хага на посту тренера

Перед тем как «Манчестер Юнайтед» принял решение оставить нидерландского специалиста Эрика тен Хага на посту главного тренера команды, его руководство провело двухнедельный тщательный анализ эффективности работы 54-летнего наставника. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, анализу подвергся сезон-2023/2024, а также «более широкая деятельность первой команды». После этого «Манчестер Юнайтед» провёл конструктивные переговоры с тен Хагом. Клуб также рассмотрел другие варианты на пост главного тренера манкунианцев, однако пришёл к чёткому выводу, что нидерландский специалист должен остаться в команде.

Подчёркивается, что боссы «красных дьяволов» также начали переговорный процесс о пролонгации трудового соглашения с тен Хагом, заканчивающееся летом 2025 года.

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