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Агент ответил на вопрос о будущем Джикии после ухода из «Спартака»

Агент ответил на вопрос о будущем Джикии после ухода из «Спартака»
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал будущее футболиста после ухода из московской команды.

«Есть ли конкретика по будущему Джикии? Я пока промолчу, у Георгия всё будет хорошо. Есть ли предложения? Пока что поделиться и сказать нечего», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, 30‑летний Георгий Джикия по окончании сезона‑2023/2024 покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Футболист может пополнить состав любой команды на правах свободного агента.

Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее на вопрос о возможном подписании футболиста этим летом ответили в «Оренбурге» и в «Ахмате».

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