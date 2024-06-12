Агент ответил на вопрос о будущем Джикии после ухода из «Спартака»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал будущее футболиста после ухода из московской команды.

«Есть ли конкретика по будущему Джикии? Я пока промолчу, у Георгия всё будет хорошо. Есть ли предложения? Пока что поделиться и сказать нечего», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, 30‑летний Георгий Джикия по окончании сезона‑2023/2024 покинул московский «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Футболист может пополнить состав любой команды на правах свободного агента.

Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее на вопрос о возможном подписании футболиста этим летом ответили в «Оренбурге» и в «Ахмате».