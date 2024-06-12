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16-летний Ямал прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»

16-летний Ямал прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»
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16-летний крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямал высказался об увольнении Хави из каталонской команды.

«Это было очень странно. Сначала он уходит, потом остаётся… Было странно, ведь мы видели это так же, как и вы. Мне было очень грустно, потому что Хави был моим первым тренером на профессиональном уровне», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Всего в нынешнем сезоне испанский футболист сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Напомним, «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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