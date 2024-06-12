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Луис Диас ответил на вопрос о возможном переходе из «Ливерпуля» в «Барселону»

Луис Диас ответил на вопрос о возможном переходе из «Ливерпуля» в «Барселону»
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Вингер «Ливерпуля» Луис Диас прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба.

«Я очень счастлив в «Ливерпуле», это великая команда и клуб. Всегда хотел играть здесь, поэтому я счастлив и расслаблен. Не думаю больше ни о чём другом», – приводит слова Диаса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Диас может покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Барселону».

Напомним, в минувшем сезоне Диас принял участие в 51 матче во всех турнирах, отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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