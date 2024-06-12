Горшков высказался о возможном переходе Глебова и Глушенкова в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о возможных переходах в петербургский клуб хавбеков Данила Глебова из «Ростова» и Максима Глушенкова, представляющего «Локомотив».

«Глушенков и Глебов — сильные футболисты с российским паспортом, что немаловажно для «Зенита». Думаю, они усилят сине-бело-голубых. По меркам нашего чемпионата они очень качественные игроки. Нужны ли в целом усиления «Зениту»? На мой взгляд, нужны. В этом сезоне были моменты, когда команда буксовала, поэтому какие-то изменения всё-таки необходимы. Где-то немного добавить качества, где-то просто немного освежить состав и мотивацию у футболистов», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Зенита» к Данилу Глебову и Максиму Глушенкову. В минувшем сезоне Максим Глушенков провёл 38 игр в составе «Локомотива», забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего оттянутого нападающего в € 11 млн. Данил Глебов сыграл за «Ростов» 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал два ассиста. Transfermarkt оценивает 24-летнего опорного полузащитника в € 8 млн.

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