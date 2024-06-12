Андрес Иньеста назвал имя лучшего футболиста в истории

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Лучший футболист в истории? Месси. По-моему, он лучше любого другого футболиста», — приводит слова Иньесты Infosfcb в социальных сетях.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. На данный момент «Интер Майами» с 35 очками за 18 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

Ранее аргентинский футболист выступал за французский «ПСЖ», а также длительную часть карьеры провёл в «Барселоне».

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