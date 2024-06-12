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«Больше дерби — больше зрелища». Тетрадзе — о результатах жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

«Больше дерби — больше зрелища». Тетрадзе — о результатах жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России
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Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением об итогах жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

«Не хочу обсуждать, кто в какой корзине оказался. Ничего страшного. Если жеребьёвка так прошла, значит, придётся играть. Неправильно вмешиваться в процесс, там есть профессионалы, а мы некомпетентны в этом вопросе. Будет намного интереснее, что «Спартак» снова встретится с московским «Динамо». Больше дерби — больше зрелища. Мне как болельщику приятно смотреть игры этих команд и в чемпионате, и в Кубке России.

Мы хотим смотреть матчи ведущих клубов или чтобы московский «Спартак» играл против какого-то любительского клуба? Игры красно-белых и бело-голубых будут притягивать болельщиков на стадион», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

Отметим, каждая команда проведёт в группе по шесть матчей: три — дома, три — на выезде. 1-й тур группового этапа Пути РПЛ состоится 31 июля.

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