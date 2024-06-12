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Пирс Морган высмеял решение «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага на посту тренера команды

Пирс Морган высмеял решение «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага на посту тренера команды
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Известный британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался о решении «Манчестер Юнайтед» оставить главного тренера Эрика тен Хага на своём посту.

«Блестяще!» – написал Морган на странице в своей соцсети, прикрепив несколько смеющихся смайликов.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. Действующее трудовое соглашение с нидерландским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае увольнения нидерландского специалиста нынешним летом «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить ему £ 9 млн (€ 10,5 млн) в качестве компенсации.

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