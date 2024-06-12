Роналду прокомментировал свой дубль и победу сборной Португалии в матче с Ирландией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе в товарищеском матче с Ирландией со счётом 3:0.
«Каждый гол за национальную команду особенный. Я очень рад, что смог приехать, сыграть и забить, но главная цель – победить и показать хороший футбол. Команда хорошо оборонялась, у нас была очень хорошая динамика. Поздравляю всех, кто сыграл, именно так и должна действовать наша сборная. Также я хотел бы поблагодарить фанатов, которые всегда страстно нас поддерживают, – это очень важно», – приводит слова Роналду Record.
Напомним, свой первый гол в матче Роналду забил на 50-й минуте, укрепив преимущество сборной Португалии. Спустя ровно 10 минут 39-летний форвард оформил дубль, доведя счёт в игре до разгромного.
Отметим, матч с Ирландией стал 1226-м для Роналду на высшем уровне, что является мировым рекордом.
Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Ирландию: