Роналду прокомментировал свой дубль и победу сборной Португалии в матче с Ирландией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе в товарищеском матче с Ирландией со счётом 3:0.

«Каждый гол за национальную команду особенный. Я очень рад, что смог приехать, сыграть и забить, но главная цель – победить и показать хороший футбол. Команда хорошо оборонялась, у нас была очень хорошая динамика. Поздравляю всех, кто сыграл, именно так и должна действовать наша сборная. Также я хотел бы поблагодарить фанатов, которые всегда страстно нас поддерживают, – это очень важно», – приводит слова Роналду Record.

Напомним, свой первый гол в матче Роналду забил на 50-й минуте, укрепив преимущество сборной Португалии. Спустя ровно 10 минут 39-летний форвард оформил дубль, доведя счёт в игре до разгромного.

Отметим, матч с Ирландией стал 1226-м для Роналду на высшем уровне, что является мировым рекордом.

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Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Ирландию: