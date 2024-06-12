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Иньеста: Гвардиола разрушил все принципы футбола

Иньеста: Гвардиола разрушил все принципы футбола
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о работе под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

«Пеп был моим примером для подражания, так что представьте, каково было, когда он стал моим тренером. Его время [в «Барселоне»] было потрясающим, он разрушил все принципы футбола. Кому-то это может не нравиться, но это правда», — приводит слова Иньесты Infosfcb в социальных сетях.

Напомним, 39-летний Иньеста находился в системе каталонской «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами.

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