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Иньеста высказался о победе Месси на чемпионате мира 2022 года

Иньеста высказался о победе Месси на чемпионате мира 2022 года
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о победе аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Это идеальная кульминация чудесной карьеры, Лео стал лучшим в таком возрасте и после всего, через что он прошёл со сборной Аргентины и на личном уровне», — приводит слова Иньесты Infosfcb в социальных сетях.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. На данный момент «Интер Майами» с 35 очками за 18 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

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