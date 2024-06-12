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Стало известно имя звёздного игрока, которого «ПСЖ» постарается подписать на замену Мбаппе

Стало известно имя звёздного игрока, которого «ПСЖ» постарается подписать на замену Мбаппе
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Французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании звёздного крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

По информации источника, бразильский вингер «сливочных» считается в руководстве парижан идеальной заменой ушедшему в мадридский клуб многолетний лидер и звезда команды Килиан Мбаппе, как в имиджевом плане, так и в футбольном. Сообщается, что в «ПСЖ» могут провернуть ещё один самый дорогой трансфер в истории футбола.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Отметим, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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