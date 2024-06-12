Криштиану Роналду разместил публикацию в преддверии Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в своих социальных сетях после победы национальной команды в товарищеском матче с Ирландией (3:0). Отметим, что португальцы провели последнюю игру в преддверии чемпионата Европы 2024 года.

«Большая командная победа! Впереди — Евро», — написал Роналду в социальных сетях.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Отметим, матч с Ирландией стал 1226-м для Роналду на высшем уровне, что является мировым рекордом.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.