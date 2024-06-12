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«Бавария» начала официальные переговоры по одному из лидеров «Байера» — источник

«Бавария» начала официальные переговоры по одному из лидеров «Байера» — источник
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Мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер» ведут официальные переговоры по трансферу центрального защитника сборной Германии Жонатана Та. Об этом сообщает журналист Тоби Альтсхеффл.

По информации источника, «Бавария» предложила за Та порядка € 18 млн, в то время как «фармацевты» запрашивают значительно больше – € 40 млн. Сообщается, что второе предложение мюнхенцев будет составлять около € 25 млн без учёта бонусов. В случае отказа «Байера» в руководстве «Баварии» могут отказаться от продолжения переговоров.

Ранее в СМИ сообщалось, что защитник «Байера» Та договорился о контракте с «Баварией». Между игроков и потенциально новым клубом было достигнуто полное соглашение.

28-летний Жонатан Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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