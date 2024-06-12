Стал известен статус Родри и Карвахаля после травм на тренировках сборной Испании

Футболисты национальной команды Испании Родри, представляющий «Манчестер Сити», и Даниэль Карвахаль из мадридского «Реала» не будут исключены из сборной из-за травм. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Мартин Ферран.

По информации источника, несмотря на то, что оба игрока получили повреждения на тренировке, в штабе уверены, что оба испанца восстановятся и будут готовы сыграть уже в первом матче турнира со сборной Хорватии.

Напомним, сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании.

Отметим, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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