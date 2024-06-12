Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев поделился фотографией с семейного отдыха

Александр Соболев поделился фотографией с семейного отдыха
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев опубликовал в социальных сетях фотографию со своей семьёй.

«Где-то под Барнаулом», — подписал фотографию Соболев.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

Материалы по теме
У «Спартака» — сильнейшая группа, а «Зениту» повезло. Итоги жеребьёвки Кубка России
У «Спартака» — сильнейшая группа, а «Зениту» повезло. Итоги жеребьёвки Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android