Богатейший человек Египта планирует подать в суд на АПЛ — The Financial Times

Совладелец «Астон Виллы» и богатейший человек Египта Нассеф Савирис заявил о намерении подать в суд на английскую Премьер-лигу. Функционер раскритиковал новые правила PSR (правила прибыли и устойчивого развития), которые, по его мнению, блокируют прогресс его клуба.

«Некоторые правила на самом деле привели к укреплению статус-кво, а не к созданию восходящей мобильности и текучести в спорте. Правила не имеют смысла и вредны для футбола. Управление спортивной командой стало больше похоже на работу казначея или счетчика бобов, а не на поиск того, что нужно вашей команде», — приводит слова Савириса The Financial Times.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Астон Вилле», «Челси», «Ньюкаслу», «Эвертону», «Ноттингем Форест» и «Лестеру» необходимо в кратчайшие сроки продать футболистов для того, чтобы соблюсти правила получения прибыли и устойчивого развития (PSR), ограничивающие убытки клубов в размере £ 105 млн (€ 123,7 млн) в течение трёхлетнего периода.