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Инсайдер Романо объяснил, почему в «Манчестер Юнайтед» приняли решение сохранить тен Хага

Инсайдер Романо объяснил, почему в «Манчестер Юнайтед» приняли решение сохранить тен Хага
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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях прокомментировал новость о решении руководства «Манчестер Юнайтед» продолжить сотрудничество с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом.

По информации Романо, в «Манчестер Юнайтед» особенно оценили вклад тен Хага в развитие Алехандро Гарначо, Кобби Майну и других молодых игроков – этот фактор стал ключевым при принятии решения оставить наставника в команде.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. Действующее трудовое соглашение с нидерландским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

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