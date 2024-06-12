Ямал высказался о решении тренера сборной Испании исключить Кубарси из заявки на Евро-2024

16-летний крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямал поддержал своего соотечественника и одноклубника 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси после решения главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте исключить игрока из финальной заявки на чемпионат Европы по футболу — 2024.

«В конце концов, это новость, которая не может нравиться, потому что все хотят сыграть на чемпионате Европы. Я пытался поддержать его, так как мы знали, что Пау, как и любого другого игрока, могут отправить домой после тренировок. Когда объявили итоговое решение, я поговорил с ним, но он не был расстроен. Наоборот, он очень счастлив и уже думает о следующем вызове», — приводит слова Ямала AS.

Напомним, сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании.

Отметим, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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