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16-летний Ямал отреагировал на назначение Флика в «Барселону»

16-летний Ямал отреагировал на назначение Флика в «Барселону»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямал прокомментировал назначение немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды.

«Судя по тому, что я видел в исполнении «Баварии» и сборной Германии при Флике, у него довольно атакующий стиль игры, прямолинейный. Я ещё не разговаривал с ним, но мы поговорим, когда я вернусь в расположение клуба», – приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Всего в нынешнем сезоне испанский футболист сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Напомним, «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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