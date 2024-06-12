Криштиану Роналду рассказал о своей футбольной мечте в 39 лет

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой дубль в товарищеском матче с национальной командой Ирландии (3:0).

«Забивать приятно, я стараюсь получать удовольствие. Знаю, что у меня осталось не так много сезонов. Играть год за годом после 35-летия – это особое удовольствие. Мне 39, и я наслаждаюсь каждым годом.

Забивать голы – часть моей ДНК. Главное – посвящать себя делу. Моя любовь к национальной команде навеки. Трофей со сборной? Мечтаю об этом», – приводит слова Роналду Record со ссылкой на эфир SportTV.

Отметим, матч с Ирландией стал 1226-м для Роналду на высшем уровне, что является мировым рекордом.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.