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Дзюба рассказал, каким бы видом спорта занимался, если бы не пошёл в футбол

Дзюба рассказал, каким бы видом спорта занимался, если бы не пошёл в футбол
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Российский нападающий Артём Дзюба рассказал, каким бы видом спорта занимался, если бы не стал профессиональным футболистом.

«Если бы не футбол, каким видом спорта бы занимался? Любым. Был бы великолепным теннисистом, хоккейным вратарём, бойцом UFC», — сказал Дзюба в эфире шоу «Футбольная монополия».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

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