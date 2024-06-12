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Роналду объяснил, почему пропустил матч с Хорватией перед Евро-2024

Роналду объяснил, почему пропустил матч с Хорватией перед Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы национальной команды в товарищеском матче с Ирландией (3:0) высказался о том, почему отсутствовал в первом товарищеском матче сборной с Хорватией (1:2).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Ирландия
1:0 Феликс – 18'     2:0 Роналду – 50'     3:0 Роналду – 60'    

«Я был готов к пропуску матча с Хорватией, тренер меня предупредил. Он хотел, чтобы у меня была неделя отдыха, я знал, что не сыграю. Я начал тренироваться 6 июня и должен был подготовиться к сегодняшнему матчу. Самое важное начнется 18-го. Мы хотим начать Евро как можно лучше и быть в великолепной форме», – приводит слова Роналду Record.

Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Грузией, Турцией и Чехией.

Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

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08 июня 2024, суббота. 19:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 2
Хорватия
0:1 Модрич – 8'     1:1 Жота – 48'     1:2 Будимир – 56'    

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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