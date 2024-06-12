Роналду объяснил, почему пропустил матч с Хорватией перед Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы национальной команды в товарищеском матче с Ирландией (3:0) высказался о том, почему отсутствовал в первом товарищеском матче сборной с Хорватией (1:2).

«Я был готов к пропуску матча с Хорватией, тренер меня предупредил. Он хотел, чтобы у меня была неделя отдыха, я знал, что не сыграю. Я начал тренироваться 6 июня и должен был подготовиться к сегодняшнему матчу. Самое важное начнется 18-го. Мы хотим начать Евро как можно лучше и быть в великолепной форме», – приводит слова Роналду Record.

Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе F с Грузией, Турцией и Чехией.

Чемпионат Европы по футболу — 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

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