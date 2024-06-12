«Аль-Наср» предложил звезде «Реала» контракт на € 100 млн за четыре сезона

Саудовский «Аль-Наср» собирается подписать лидера обороны мадридского «Реала», защитника сборной Германии Антонио Рюдигера. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, саудовский клуб предложил немецкому игроку «сливочных» контракт на € 100 млн за четыре сезона. Отмечается, что футболист пока не успел ответить на предложение команды, за которую выступает известный португальский форвард Криштиану Роналду.

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Ранее в СМИ сообщалось, что «Аль-Наср» находится в поисках нового центрального защитника, в связи с тем, что Эмерик Лапорт хочет вернуться в Ла Лигу и уже согласовал контракт с неназванным клубом из Испании.

Напомним, в минувшем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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