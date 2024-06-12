Стало известно, кого подпишет «Реал» в случае неудачи с трансфером Альфонсо Дэвиса

26-летний защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес может вновь стать игроком мадридского «Реала», сообщает Sport.es.

По информации источника, француз может вернуться в мадридский клуб, если трансфер 23-летнего левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Отмечается, что «Королевский» клуб несколько раз связывался с окружением канадца с целью обсудить его потенциальный трансфер, однако переговоры пока находятся в сложной позиции.

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Сообщается, что Дэвис сейчас ближе к продлению контракта с мюнхенцами, чем к переезду в Испанию, поэтому вариант с возвращением Эрнандеса является наиболее осуществимым.

Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» в июле 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 22,8 млн. В нынешнем сезоне Эрнандес сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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