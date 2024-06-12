Два гола форварда ЦСКА помог сборной Чили разгромить Парагвай в товарищеском матче

В ночь с 11 на 12 июня состоялся товарищеский матч между сборной Чили и национальной командой Парагвая. Встреча проходила на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей отличился форвард Эдуардо Варгас, а также дубль на счету нападающего ЦСКА Виктора Давилы. Двумя ассистами в составе Чили отметился защитник Габриэль Суасо. Ещё одна голевая передача на счету хавбека Диего Вальдеса.

Напомним, обе сборные будут участвовать в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.

Известные дети спортсменов: