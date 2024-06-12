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Чили — Парагвай, результат матча 12 июня 2024, счёт 3:0, товарищеский матч

Два гола форварда ЦСКА помог сборной Чили разгромить Парагвай в товарищеском матче
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В ночь с 11 на 12 июня состоялся товарищеский матч между сборной Чили и национальной командой Парагвая. Встреча проходила на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в Сантьяго (Чили) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
12 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Чили
Окончен
3 : 0
Парагвай
1:0 Давила – 17'     2:0 Давила – 37'     3:0 Варгас – 53'    

В составе победителей отличился форвард Эдуардо Варгас, а также дубль на счету нападающего ЦСКА Виктора Давилы. Двумя ассистами в составе Чили отметился защитник Габриэль Суасо. Ещё одна голевая передача на счету хавбека Диего Вальдеса.

Напомним, обе сборные будут участвовать в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.

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