Дубль Чалова с замены в ворота Беларуси стал самым быстрым в истории сборной России

7 июня в Минске прошёл товарищеский матч между национальными командами России и Беларуси, победу в котором со счётом 4:0 одержали подопечные Валерия Карпина. В составе российской сборной забитыми мячами отметились Иван Обляков и Константин Тюкавин, дважды после выхода на замену отличился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

При этом Чалов установил национальный рекорд, оформив самый быстрый дубль после выхода на замену в истории сборной России. Футболист вышел на поле на 62-й минуте игры и забил свой первый гол на 63-й минуте, а второй — на 69-й минуте. Таким образом, для оформления дубля Чалову потребовалось семь минут.

Ранее самым быстрым в истории национальной команды был дубль Романа Павлюченко в отборочном матче к ЧЕ-2008 Россия — Англия (2:1) 17 октября 2007 года — форвард оформил его за 15 минут. В тройку лучших входит также дубль Дмитрия Попова в товарищеском матче Израиль — Россия (2:2) 24 марта 1993 года, который был оформлен за 17 минут.