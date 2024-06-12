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Дубль Чалова с замены в ворота Беларуси стал самым быстрым в истории сборной России

Дубль Чалова с замены в ворота Беларуси стал самым быстрым в истории сборной России
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7 июня в Минске прошёл товарищеский матч между национальными командами России и Беларуси, победу в котором со счётом 4:0 одержали подопечные Валерия Карпина. В составе российской сборной забитыми мячами отметились Иван Обляков и Константин Тюкавин, дважды после выхода на замену отличился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

При этом Чалов установил национальный рекорд, оформив самый быстрый дубль после выхода на замену в истории сборной России. Футболист вышел на поле на 62-й минуте игры и забил свой первый гол на 63-й минуте, а второй — на 69-й минуте. Таким образом, для оформления дубля Чалову потребовалось семь минут.

Ранее самым быстрым в истории национальной команды был дубль Романа Павлюченко в отборочном матче к ЧЕ-2008 Россия — Англия (2:1) 17 октября 2007 года — форвард оформил его за 15 минут. В тройку лучших входит также дубль Дмитрия Попова в товарищеском матче Израиль — Россия (2:2) 24 марта 1993 года, который был оформлен за 17 минут.

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