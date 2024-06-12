Юлиан Нагельсман рассказал, как смотрел победный для Германии Евро-1996

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вспомнил победу немецкой машины на чемпионате Европы – 1996 года.

В финале Германия обыграла сборную Чехии в дополнительное время со счётом 2:1.

«Конечно же, я помню 1996 год! Я знаю Оливера Бирхоффа, забившего «золотой гол», который стал историческим. В детстве я сам был страстным футболистом и помню, как смотрел матчи, а потом, где-то ещё в первом тайме, уходил на лицу и пытался повторить то, что мои кумиры делали на поле в телевизоре.

Мы играли в футбол в саду с братьями, сестрами и друзьями. Конечно, мы всегда следили за звёздными игроками, с раннего детства. Я сознательно смотрел чемпионат мира-1998, хорошо это помню. Матчей было довольно много. Но почти всегда я старался как можно скорее надеть бутсы и убежать на улицу ещё до окончания трансляции, чтобы самому побить по мячу. Пытался применить на практике то, что видел по телевизору», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы – 2024 в Германии стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Германия сыграет в группе A вместе со сборными Швейцарии, Венгрии и Шотландии.

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