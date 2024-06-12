«Ювентус» заинтересован в приобретении Мэйсона Гринвуда — Джанлука Ди Марцио

«Ювентус» ведёт переговоры с вингером «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «красные дьяволы» просят за 22-летнего футболиста € 50 млн, однако туринский клуб готов предложить € 30 млн плюс дополнительные бонусы. Также сообщается, что окружение Гринвуда положительно относится к переходу в «Ювентус», но он состоится только при уходе из клубу Ферерико Кьезы или Матиаса Суле, которыми интересуется «Рома».

В минувшем сезоне Гринвуд провёл в аренде в «Хетафе». Англичанин сыграл 36 матчей, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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