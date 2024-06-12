Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев: удивлюсь, если в финале Евро-2024 будет Португалия

Корнеев: удивлюсь, если в финале Евро-2024 будет Португалия
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер сборной России и бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о перспективах национальной команды Португалии на выход в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Если в финале будет Португалия, то я удивлюсь. Если брать каждого игрока и состав, то такое может произойти, но для меня это будет удивительно», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы — 2024 в Германии откроется 14 июня 2024 года, финальный матч турнира запланирован на 14 июля. В соревновании примут участие 24 европейских сборных, поделенных на шесть групп по четыре команды в каждой. Сборная России не была допущена к отборочному турниру Евро-2024 из-за отстранения от международных соревнований со стороны УЕФА по политическим причинам.

Материалы по теме
Корнеев: Дзюбе можно задуматься о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android