Корнеев: удивлюсь, если в финале Евро-2024 будет Португалия

Экс-тренер сборной России и бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о перспективах национальной команды Португалии на выход в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Если в финале будет Португалия, то я удивлюсь. Если брать каждого игрока и состав, то такое может произойти, но для меня это будет удивительно», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы — 2024 в Германии откроется 14 июня 2024 года, финальный матч турнира запланирован на 14 июля. В соревновании примут участие 24 европейских сборных, поделенных на шесть групп по четыре команды в каждой. Сборная России не была допущена к отборочному турниру Евро-2024 из-за отстранения от международных соревнований со стороны УЕФА по политическим причинам.