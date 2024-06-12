Телекомментатор Минин: на Евро-2024 поставил бы Францию и Англию выше Германии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Станислав Минин высказался о шансах сборной Германии на домашнем чемпионате Европы — 2024.

«Для меня немцы не фавориты номер один — Францию и Англию я бы выше поставил. Но немцы, даже учитывая, что Хуммельса и Брандта не взяли, у Нагельсманна не все решения понятны… Всё равно они играют дома, у них сильная команда — смесь игроков, которые были чемпионами мира, и молодых лидеров. Во всех линиях они очень сильны. Для них это будет непростой турнир и групповой этап. Я бы немцев в четвёрке видел точно», — сказал Минин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В соревновании примут участие 24 европейских сборных, поделенных на шесть групп по четыре команды в каждой. Сборная Германии попала в одну группу с национальными командами Швейцарии, Шотландии и Венгрии.