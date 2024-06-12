Карвахаль высказался о возможном уходе из клуба капитана «Реала»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды её капитана — центрального защитника Начо Фернандеса.

«Я не знаю, что он будет делать дальше. Сейчас он сомневается. У Начо есть ещё время принять решение. Я надеюсь, что он останется, потому что он очень важен для нас», — приводит слова Карвахаля Marca.

34-летний центральный защитник Начо Фернандес является воспитанником мадридского «Реала» и выступает за «Королевский клуб» на протяжении всей своей карьеры. Срок действия текущего контракта игрока завершается 30 июня 2024 года. По информации СМИ, «Реал» предложил Начо новый контракт на один сезон, но пока стороны не договорились о продлении сотрудничества.