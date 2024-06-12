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Тен Хаг остаётся в «Манчестер Юнайтед», «Реал» готов расстаться с Родриго. Главное к утру

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не увольнять Эрика тен Хага с поста главного тренера команды, мадридскому «Реалу» не нравится поведение Родриго, клуб готов расстаться с игроком, стало известно имя футболиста, который может заменить Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».