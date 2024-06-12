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12 июня главные новости спорта, футбольные трансферы

Тен Хаг остаётся в «Манчестер Юнайтед», «Реал» готов расстаться с Родриго. Главное к утру
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Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не увольнять Эрика тен Хага с поста главного тренера команды, мадридскому «Реалу» не нравится поведение Родриго, клуб готов расстаться с игроком, стало известно имя футболиста, который может заменить Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» решил оставить тен Хага на посту тренера команды — Орнштейн.
  2. В «Реале» недовольны поведением Родриго и готовы его продать — Sport.es.
  3. Стало известно имя звёздного игрока, которого «ПСЖ» постарается подписать на замену Мбаппе.
  4. «Кальяри» заинтересован в приобретении Алексея Миранчука, игрок нравится боссам клуба.
  5. Стали известны ближайшие цели «Барселоны» по развитию команды.
  6. Стало известно, когда «Милан» объявит о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера.
  7. Журналист PHN рассказал, почему «Филадельфия» может выбрать Демидова на драфте НХЛ.
  8. Стал известен шорт-лист нападающих, которых рассматривает «Манчестер Юнайтед».
  9. РПЛ заняла 28-е место по числу футболистов, отправленных на Евро-2024.
  10. «Бавария» начала официальные переговоры по одному из лидеров «Байера» — источник.
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