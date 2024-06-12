Нападающий «Енисея» Окладников рассказал, сколько платят в низших российских лигах

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников рассказал, какого размера зарплата у него в клубе.

«В «Енисее-2» у меня была зарплата 20 тысяч рублей в месяц, а в основной команде стал получать 50 тысяч рублей, плюс была бонусная часть, которая помогала в дальнейшем. Я не стал торговаться и сразу же сказал да. Меня сразу перевели в основную команду.

Сказали, что могу дебютировать в ближайшем матче с «Ротором», и мне уже было неинтересно выбивать себе условные 100 тысяч рублей сверху. Потому что дебют в ФНЛ – это то, к чему я стремился. А для «Енисея» это был какой-то рекламный ход: свой, местный воспитанник дебютирует за главную команду. Было много шума, и для клуба это большой плюс», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Окладников сыграл 33 матча, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.