Нападающий «Енисея» Окладников: у Тихонова в 53 года подачи лучше, чем у многих молодых

Форвард «Енисея» Андрей Окладников высказался об уровне футбольного мастерства главного тренера красноярцев — экс-полузащитника московского «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова.

«В двусторонках он не участвует, но часто использует свои подачи, они у него очень хорошие. На сборах Тихонов качественно подавал с левой ноги, хотя правша. У него с левой ноги подачи лучше, чем у многих молодых футболистов, которые подают своей рабочей ногой. Конечно, чувствуется, что это легенда спартаковского и российского футбола», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

53-летний Андрей Тихонов в качестве игрока выступал на позиции полузащитника. С 1992 по 2000 год Тихонов играл за московский «Спартак», в котором восемь раз становился чемпионом России и дважды обладателем Кубка страны, за сборную России провёл 29 матчей.