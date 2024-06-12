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Окладников объяснил, почему не все в РПЛ хотят видеть «Енисей» в высшем дивизионе

Окладников объяснил, почему не все в РПЛ хотят видеть «Енисей» в высшем дивизионе
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Нападающий «Енисея» Андрей Окладников назвал причины, по которым красноярскую команду не хотят видеть в РПЛ.

«Я бы не сказал, что есть какая-то разница между манежем и стадионом. В зале теплее, поэтому приятно. Это дело привычки. Может быть, люди чуть-чуть подзадыхаются в помещении. Тут специфика другая, отскок, потому что поле не поливают. Но мы постоянно тренируемся в манеже, и нам нормально. Когда приезжают команды из других часовых поясов, может быть, у них срабатывает психологический фактор: думают, что опять приехали в ловушку, и загоняют себя этим.

Что касается перелётов, понятно, что тяжело, когда постоянно меняются часовые пояса. Но другие команды один раз за сезон приезжают в Красноярск и Хабаровск, а мы постоянно летаем туда-сюда. Когда «СКА Хабаровск» был в РПЛ, многие жаловались на перелёты. По этой же причине не все хотят видеть Красноярск в Премьер-Лиге. Но пусть не жалуются, а посмотрят на нас. Мы никогда не плачемся, а играем в футбол», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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